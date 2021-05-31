Тимошенко: "Батьківщина" 1 червня подаватиме в ЦВК документи для старту референдуму по землі

"Всі законопроекти, які стосуються масштабного розпродажу сільськогосподарської землі, включаючи право власності на неї іноземців, президент вже підписав. І це розпочнеться з 1 липня. Саме тому 22 травня зібралася 11-тисячна ініціативна група, яка готова дати старт всеукраїнському референдуму проти продажу землі. І завтра ця ініціативна група разом з аграріями і нашою командою буде передавати документи до ЦВК", - заявила Тимошенко.

За її словами, ухвалений монобільшістю закон про референдум визначає, що рішення про те, проводити волевиявлення чи ні, ухвалює не народ України, а ЦВК.

Вона також переконана, що референдум потрібно неодмінно провести, адже за соціологічними опитуваннями, 77% українців хочуть такого волевиявлення, а майже 80% проти продажу землі іноземцям.

"Наша команда разом з усією країною буде боротися за проведення референдуму проти продажу сільськогосподарської землі будь-кому, крім держави Україна. Якщо цей референдум відбудеться, люди, які мають паї та хочуть їх продати, отримають право зробити це - по ринковій ціні і тільки державі. А сама держава має проводити стратегію розвитку сімейного фермерства", - переконана Тимошенко.

Також вона нагадала, що 3 червня о 10:00 в Конституційному суді буде розглядатися подання "Батьківщини" про неконституційність закону, який дозволяє розпродавати українські чорноземи іноземцям та глобальним корпораціям.