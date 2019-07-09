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Тимошенко: апеляційний суд визнав незаконність підвищення тарифів

Новини » Політика    09.07.2019 - 07:53
Тимошенко: апеляційний суд визнав незаконність підвищення тарифів
Фото: Тимошенко на "Свободі слова" (прес-служба)

За словами Тимошенко, люди мають право на відшкодування переплат

Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію Кабінету міністрів і підтвердив законність рішення колегії суддів Окружного адміністративного суду м. Києва, яка задовільнила позов Юлії Тимошенко проти уряду щодо незаконного підвищення ціни на газ для населення та теплокомуненерго, яке відбулося у травні 2016 року. Про це лідер "Батьківщини" повідомила в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі IСТV, передає РБК-Україна.

"Вже друга, апеляційна інстанція визнала, що тарифи були незаконні, необґрунтовані та безпідставні. Це означає, що ми з вами всі ці останні роки, коли боролися проти підвищення ціни на газ, були праві", – наголосила Тимошенко.

Вона також звернула увагу: оскільки суди довели, що тарифи, були підняті незаконно, а неправомірна урядова постанова діяла два з половиною роки, то люди мають право на відшкодування переплат.

До того ж, зараз діє вже друга постанова Кабінету міністрів, за якою встановлено ще більшу ціну на газ, і яка є так само незаконною і безпідставною, додала Тимошенко.

Як відомо, 4 березня суд визнав незаконною постанову Кабінету міністрів № 315 від 2016 року про встановлення єдиної ціни на газ на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.

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