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Тимощук останется в тренерском штабе "Зенита"

НовостиСпорт    15.06.2018 - 16:24
Фото: Анатолий Тимощук (fc-zenit.ru)
Фото: Анатолий Тимощук (fc-zenit.ru)

Украинец станет одним из помощников нового наставника

Новый главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак сформировал тренерский штаб команды, в котором продолжит работу бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Как отмечается, также в команде останется ассистент Роберто Манчини Игорь Симутенков и Александр Низелик, работавший под руководством специалиста в "Уфе". Также сохранил свой пост тренер вратарей "Зенита" Михаил Бирюков.

Новым главным врачом команды назначен Михаил Гришин, помогать ему будут Владимир Хайтин, Павел Плешков, Павел Скорик, Александр Рязанцев, Андрей Цветков, Исаак Серрано и Мария Бурова.

Тимощук перешел в тренерский штаб "Зенита" в феврале 2017 года, став ассистентом главного тренера Мирчи Луческу, и сохранил свой пост после ухода румына и прихода итальянца Роберто Манчини.

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Теги публикации: Анатолий Тимощук, Зенит, тренер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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