Тимощук залишиться в тренерському штабі "Зеніту"

Українець стане одним з помічників нового наставника

Новий головний тренер пітерського "Зеніту" Сергій Семак сформував тренерський штаб команди, в якому продовжить роботу колишній півзахисник збірної України Анатолій Тимощук. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу з Санкт-Петербурга.

Як зазначається, також в команді залишиться асистент Роберто Манчіні Ігор Сімутенков і Олександр Нізелік, який працював під керівництвом фахівця в "Уфі". Також зберіг свій пост тренер воротарів "Зеніту" Михайло Бірюков.

Новим головним лікарем команди призначений Михайло Гришин, допомагати йому будуть Володимир Хайтін, Павло Плешков, Павло Скорик, Олександр Рязанцев, Андрій Цвєтков, Ісаак Серрано і Марія Бурова.

Тимощук перейшов до тренерського штабу "Зеніта" в лютому 2017 року, ставши асистентом головного тренера Мірчі Луческу, і зберіг свій пост після відходу румуна і приходу італійця Роберто Манчіні.