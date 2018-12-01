Тимошенко поздравила украинцев с годовщиной референдума о независимости

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко отметила, что чтобы двигаться вперед, Украине нужно воспользоваться опытом референдума 1991 года

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимощенко поздравила украинцев с годовщиной референдума о независимости, который прошел 1 декабря 1991 года. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайт партии.

Как отмечается, 1 декабря 1991 года навсегда вошло в историю Украины.

"В этот день украинцы сделали свой выбор, проголосовав за независимость своего государства. Не политики, не чиновники, а именно граждане - каждый самостоятельно. В Киеве и в Одессе, во Львове и Донецке, на Закарпатье и в Крыму, продемонстрировав всему миру единство Украины. Не зря Вячеслав Чорновил называл именно 1 декабря "настоящим, народным днем независимости". Возможно поэтому независимость и воспринимается миллионами украинцев, как личная ценность, за которую надо бороться так же упорно, как за свои собственные права и свободы", - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, чтобы двигаться вперед, Украине надо воспользоваться опытом 1991 года. Каким будет будущее нашей страны, каким будет наша совместная жизнь - определят сами граждане Украины.

"К сожалению, как это часто происходило в нашей истории, победу 1991 года присвоили и приватизировали люди, которые стремились не к свободе и независимости, а к личному обогащению. И правила, по которым жить в новом государстве, чиновники писали за спиной у народа. Возможно поэтому Украина и не стала такой, о которой мечтали те, кто веками боролся за самостоятельность, на которую надеялись те, кто голосовал за нее 27 лет назад. Тем важнее усвоить этот урок. Осознать, что наша судьба - в наших руках. Понять, что дело нельзя бросать на полпути. И надеяться прежде всего на собственный ум, собственные силы, собственную настойчивость", - говорится в сообщении.

По мнению Тимошенко, Украине нужен новый общественный договор и новая, действительно народная - и по содержанию, и по способу создания, и по способу принятия - Конституция.

"Именно такой путь мы и предлагаем украинцам. Вместе составить текст новой Конституции и вынести его на общенациональный референдум. Так же, как на референдум был вынесен и общим голосованием принят Акт независимости", - говорится в сообщении.