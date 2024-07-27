Times дізналося, чому Британія не дозволяє Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ

Британія не дозволила Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території Росії, оскільки потрібна згода деяких країн НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням наThe Times.
Видання зазначає, що політика уряду Британії щодо використання ЗСУ наданої зброї стала дуже заплутаною. Настільки заплутаною, що навіть президент України Володимир Зеленський відчув збентеження на зустрічі з новим британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, яка пройшла цього місяця.
Зокрема, Стармер заявив про готовність послабити обмеження на використання британських ракет Storm Shadow Україною. Однак пізніше Міноборони Британії заявило, що фактично не давало такого дозволу.
Це пов'язано з тим, що перед ухваленням такого рішення Британія мала узгодити його з Францією. Джерела The Times пояснили, що Франція разом із Британією виробляє цей тип ракет і є важливим союзником НАТО.
У зв'язку з цим Великобританія не може приймати рішення в односторонньому порядку з питань, які можуть допомогти спричинити ескалацію конфлікту з Росією. Наразі поки що не ясно, чи є юридичні підстави для отримання дозволу від Франції та інших союзників.
За словами одного з джерел The Times, Британія вже направила запити до своїх союзників і чекає на відповідь, перш ніж обговорювати це питання з Україною.
Нагадаємо, що в ніч на 27 липня і вранці того ж дня дрони ГУР МО України атакували в Росії нафтопереробний завод і три військові аеродроми. Унаслідок атаки на аеродромі «Оленя» було пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3.
Також джерела РБК-Україна в спецслужбах повідомили, що українська розвідка вразила на території РФ три вертольоти. Один з них був знищений на території аеродрому Міноборони Росії.
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