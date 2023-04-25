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У тимчасово захопленому Токмаку лунають вибухи

Фото: вибухи у Токмаку Запорізької області лунають 25 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 25 квітня, у тимчасово захопленому російськими окупантами Токмаку Запорізької області лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Місцеві жителі Токмака повідомляють про гучну прожарку русні. Чекаємо на подробиці від Генштабу", - розповів він.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, відомо про 12 "прильотів". Крім того, за даними "Бердянськ Сьогодні", окупанти підтвердили роботу артилерії ЗСУ у районі населених пунктів Велика Знам’янка та Токмак, заявивши нібито про "обстріли" цивільних.

Як повідомлялось, російські військові продовжують мінувати поля та ґрунтові дороги в районі окупованої частини Мелітопольського району Запорізької області.

Нагадаємо, раніше у неділю, 9 квітня, сталося кілька вибухів біля тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Відомо про 6 "бавовни".

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