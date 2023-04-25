У тимчасово захопленому Токмаку лунають вибухи

"Місцеві жителі Токмака повідомляють про гучну прожарку русні. Чекаємо на подробиці від Генштабу", - розповів він.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, відомо про 12 "прильотів". Крім того, за даними "Бердянськ Сьогодні", окупанти підтвердили роботу артилерії ЗСУ у районі населених пунктів Велика Знам’янка та Токмак, заявивши нібито про "обстріли" цивільних.

Як повідомлялось, російські військові продовжують мінувати поля та ґрунтові дороги в районі окупованої частини Мелітопольського району Запорізької області.

Нагадаємо, раніше у неділю, 9 квітня, сталося кілька вибухів біля тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Відомо про 6 "бавовни".