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Во временно захваченном Токмаке раздаются взрывы

Фото: взрывы в Токмаке Запорожской области раздаются 25 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 25 апреля, во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке Запорожской области раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Местные жители Токмака сообщают о громкой прожарке русни. Ожидаем подробности от Генштаба", - рассказал он.

Как сообщают местные Telegram-каналы, известно о 12 "прилетах". Кроме того, по данным "Бердянск Сейчас", оккупанты подтвердили работу артиллерии ВСУ в районе населенных пунктов Большая Знаменка и Токмак, заявив якобы об "обстрелах" гражданских.

Как сообщалось, российские военные продолжают минировать поля и грунтовые дороги в районе оккупированной части Мелитопольского Запорожской области.

Напомним, ранее в воскресенье, 9 апреля, произошло несколько взрывов возле временно оккупированного Токмака Запорожской области. Известно о 6 "хлопках".

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Запорожская область