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Тимчасово повірений у справах України залишив Грузію

Фото: тимчасово повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов (netgazeti ge)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 18 травня, тимчасово повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов повідомив, що залишає країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства України у Грузії.

"Залишаючи Грузію, хочу побажати всім вам миру, добробуту, гармонії та єдності, успіхів, щастя та благополуччя", - сказав Касьянов.

Він наголосив, що твердо переконаний, що в Україні та Грузії не тільки спільна історія, але й спільне світле майбутнє в єдиній дружній сім’ї європейських народів.

"Стратегічна мета наших країн доєднання до ЄС і НАТО - це питання вже самого ближнього час", - додав тимчасово повірений.

Він зазначив, що розв`язана Росією війна проти України зміцнила дружбу грузинів і українців, і подякував громадянам Грузії за допомогу, яку вони надали та продовжують надавати.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що уряд Грузії не погоджує візит президента в Брюссель.

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Грузія