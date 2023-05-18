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Временно поверенный в делах Украины покинул Грузию

Фото: временно поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов (netgazeti ge)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 18 мая, временно поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что покидает страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства Украины в Грузии.

"Покидая Грузию, хочу пожелать всем вам мира, благополучия, гармонии и единства, успехов, счастья и благополучия", - сказал Касьянов.

Он подчеркнул, что твердо убежден, что у Украины и Грузии не только общая история, но и общее светлое будущее в единой дружной семье европейских народов.

"Стратегическая цель наших стран присоединение к ЕС и НАТО - это вопрос уже самого ближайшего время", - добавил временно поверенный.

Он отметил, что развязанная Россией война против Украины укрепила дружбу грузин и украинцев, и поблагодарил граждан Грузии за помощь, которую они оказали и продолжают оказывать.

Напомним, сегодня стало известно, что правительство Грузии не согласовывает визит президента в Брюссель.

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Грузия