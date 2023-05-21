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У тимчасово окупованому Сімферополі зникло світло

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Неділя 21 травня 2023 23:31
У тимчасово окупованому Сімферополі зникло світло Фото: у тимчасово окупованому Сімферополі зникла електрика (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У багатьох районах тимчасово окупованого Сімферополя, а також передмістях міста сьогодні ввечері, 21 травня, зникло електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Кримський вітер".

Так званий радник окупаційної влади Криму Олег Крючков стверджує, що сталося технологічне відключення електроенергії. За його словами, електропостачання буде відновлено у місті у "найближчі 30-40 хвилин".

Ситуація у Криму

Останніми місяцями у тимчасово окупованому Криму почастішали аварії на різних інфраструктурних об'єктах. Так, 18 травня біля Бахчисараю в результаті вибуху з рейок зійшли вагони, пошкоджено близько 50 метрів залізниці. Рух поїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь припинили.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що залізницю в Криму використали для перевезення зброї. Він не виключив, що подібні інциденти можуть повторюватися в Криму, доки півострів не буде звільнено.

Пізніше віце-прем'єр-міністра Ірина Верещук заявила, що російським окупантам краще добровільно залишити Кримський півострів, поки вони мають таку можливість.

Ще на початку квітня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк стверджував, що Україна може повернути Крим упродовж 5-7 місяців. За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова, при виборі методу звільнення півострова все залежатиме від поведінки Росії.

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