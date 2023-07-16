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У тимчасово окупованому Севастополі пролунало кілька вибухів

Фото: вибухи у Севастополі пролунали вночі 16 липня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали кілька вибухів сьогодні вночі, 16 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсантъ".

Повідомляється, що у місті нібито як мінімум двічі за короткий час спрацювала протиповітряна оборона, і знищила всі безпілотники, які летіли у напрямку міста.

Варто зазначити, що окупаційна "влада" та військове керівництво України поки що ніяк не коментували цю інформацію.

Представник окупаційної "влади" Михайло Развожаєв заявив, що зараз нібито сили ППО РФ відбивають атаку українських БПЛА в районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави.

Вибухи у Севастополі

Останніми місяцями в тимчасово окупованому Севастополі почастішали вибухи. Зазвичай вони пов'язані з ударами по скупченням російських військових, їх техніку, склад боєприпасів або логістики. Окупанти вибухи у районі міста, як правило, "пояснюють" успішною роботою ППО.

Так, учора вдень, 15 липня, на північній частині тимчасово окупованого Севастополя було чути вибухи.

Представник ГУР Андрій Юсов також раніше заявив, що вибухи в Севастополі свідчать про те, що звільнення та деокупація Криму наближається.

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