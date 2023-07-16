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Во временно оккупированном Севастополе прозвучало несколько взрывов

Фото: взрывы в Севастополе прозвучали ночью 16 июля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Севастополе прозвучало несколько взрывов сегодня ночью, 16 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Сообщается, что в городе якобы как минимум дважды за короткое время сработала противовоздушная оборона, и уничтожила все беспилотники, которые летели в направлении города.

Стоит отметить, что оккупационная "власть" и военное руководство Украины пока никак не комментировали эту информацию.

Представитель оккупационных "властей" Михаил Развожаев заявил, что сейчас якобы силы ПВО РФ отражают атаку украинских БПЛА в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.

Взрывы в Севастополе

В последние месяцы во временно оккупированном Севастополе участились взрывы. Обычно они связаны с ударами по скоплениям российских военных, их техники, складам боеприпасов или логистики. Оккупанты взрывы в районе города, как правило, "объясняют" успешной работой ПВО.

Так, вчера днем, 15 июля, на северной части временно оккупированного Севастополя были слышны взрывы.

Представитель ГУР Андрей Юсов также ранее заявил, что взрывы в Севастополе свидетельствуют о том, что освобождение и деоккупация Крыма приближается.

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