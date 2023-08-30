ua en ru
Ср, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У тимчасово окупованому Севастополі лунали вибухи: заявляють про атаку дронів

Середа 30 серпня 2023 06:40
UA EN RU
У тимчасово окупованому Севастополі лунали вибухи: заявляють про атаку дронів Фото: у тимчасово окупованому Севастополі чути вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 30 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram призначеного окупантами "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

Повідомляється, що у районі Севастопольської бухти, за попередньою інформацією, сили ППО нібито відобивають атаки невідомих безпілотників з моря.

Ситуація у Криму

Нагадаємо, останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по накопиченню ворожих солдатів, техніки та складів з боєприпасами.

Так, 23 серпня українські військові змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

При цьому 24 серпня наші військові провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи Севастопіль Крым
NEWS
У Білому домі натякнули на причетність Путіна до загибелі Пригожина
У Білому домі натякнули на причетність Путіна до загибелі Пригожина
DAILY
Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше