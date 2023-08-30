У тимчасово окупованому Севастополі лунали вибухи: заявляють про атаку дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram призначеного окупантами "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

Повідомляється, що у районі Севастопольської бухти, за попередньою інформацією, сили ППО нібито відобивають атаки невідомих безпілотників з моря.

Ситуація у Криму

Нагадаємо, останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по накопиченню ворожих солдатів, техніки та складів з боєприпасами.

Так, 23 серпня українські військові змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

При цьому 24 серпня наші військові провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.