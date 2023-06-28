У тимчасово окупованому Мелітополі сталися вибухи

"Гучно в Мелітополі", - йдеться у повідомленні.

Також з'явилось фото від ППО окупантів. Також, за даними Telegram-каналів, після вибуху запрацювала знову сирена.

Вибухи у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області окупували російські війська з перших днів масштабного вторгнення РФ в Україну. Місто стало місцем зосередження окупантів - як їхньої живої сили, так і техніки.

Але попри окупацію та постійну боротьбу загарбників із проукраїнськи налаштованими городянами, місцеві партизани постійно влаштовують у місті "бавовну". Вони точково знищують місця дислокації ворога. Буквально близько опівночі 28 червня у Мелітополі пролунала серія вибухів.