Во временно оккупированном Мелитополе произошли взрывы

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в среду, 28 июня, произошли взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Громко в Мелитополе", - говорится в сообщении.
Также появилось фото от ПВО оккупантов. Также, по данным Telegram-каналов, после взрыва заработала снова сирена.
Мелитополь Запорожской области был оккупирован российскими войсками с первых дней масштабного вторжения РФ в Украину. Город стал местом сосредоточения оккупантов - как их живой силы, так и техники.
Но несмотря на оккупацию и постоянную борьбу захватчиков с проукраински настроенными горожанами, местные партизаны постоянно устраивают в городе "хлопки". Они точечно уничтожают места дислокации врага. Буквально около полуночи 28 июня в Мелитополе прогремела серия взрывов.
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