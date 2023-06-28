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Во временно оккупированном Мелитополе произошли взрывы

Фото: во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошли взрывы 28 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в среду, 28 июня, произошли взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Громко в Мелитополе", - говорится в сообщении.

Также появилось фото от ПВО оккупантов. Также, по данным Telegram-каналов, после взрыва заработала снова сирена.

Взрывы в Мелитополе

Мелитополь Запорожской области был оккупирован российскими войсками с первых дней масштабного вторжения РФ в Украину. Город стал местом сосредоточения оккупантов - как их живой силы, так и техники.

Но несмотря на оккупацию и постоянную борьбу захватчиков с проукраински настроенными горожанами, местные партизаны постоянно устраивают в городе "хлопки". Они точечно уничтожают места дислокации врага. Буквально около полуночи 28 июня в Мелитополе прогремела серия взрывов.

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Мелитопольвибухи