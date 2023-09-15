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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news.zp)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух сьогодні вночі, 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Неспокійний світанок у Мелітополі. Жителі повідомляють про звуки одиночного вибуху. З'ясовуємо деталі", - заявив мер міста.

На даний момент про причини та наслідки вибуху не повідомляється.

Ситуація у Запорізькій області

Російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Наразі росіяни щодня обстрілюють населені пункти Запорізької області.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках – Мелітопольському та Бердянському.

У тимчасово окупованих населених пунктах області періодично чути гучні вибухи. Так, 12 вересня в районі Мелітополя пролунав вибух. Повідомляється, що мешканці міста повідомили про звук вибуху за містом.

 

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МелітопольВибухВторгнення Росії до України