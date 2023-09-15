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Во временно оккупированном Мелитополе прозвучал взрыв

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news.zp)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв сегодня ночью, 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Беспокойный рассвет в Мелитополе. Жители сообщают о звуках одиночного взрыва. Выясняем детали", - заявил мэр города.

На данный момент, о причинах и последствиях взрыва не сообщается.

Ситуация в Запорожской области

Российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. В настоящее время россияне ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области.

При этом украинские военные этим летом усилили наступательные действия в Запорожской области. Бои идут на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

Во временно оккупированных населенных пунктах области периодически слышны громкие взрывы. Так, 12 сентября в районе Мелитополя прозвучал взрыв. Сообщается, что жители города сообщили о звуке взрыва за городом.

 

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МелитопольВзрывВторжение России в Украину