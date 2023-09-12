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Під Мелітополем пролунали вибухи

Мелітополь, Вівторок 12 вересня 2023 22:12
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Під Мелітополем пролунали вибухи Фото: вибухи під Мелітополем (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В окупованому Мелітопольському районі сьогодні, 12 вересня, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Гарячий сезон для окупантів триває і восени. На Мелітопольщині продовжує розквітати бавовна", - сказав мер Мелітополя.

За словами Федорова, мешканці на півночі Мелітополя повідомили про звук вибуху за містом.

Нагадаємо,10 вересня в Мелітопольському районі та в місті також було чути звуки вибухів. Примітно, що обстріли відбулись в останній день так званих "виборів".

Ситуація у Запорізькій області

Російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Так, нещодавно наші захисники звільнили населений пункт Роботине та продовжують наступ у цьому районі.

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