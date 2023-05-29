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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух

Фото: У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух у понеділок увечері, 29 травня. Звуки було чути на півночі міста.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Мелітопольці повідомляють про гучний вибух у північному районі міста. Деталі з'ясовуємо", - повідомив він.

Федоров також опублікував фото вибуху, підписавши "Бавовняний туман у поки що окупованому Мелітополі".

Фото: У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуація у Мелітополі

Російські окупанти практично відразу захопили Мелітополь Запорізької області під час масштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Нині в Мелітополі спостерігається активний розвиток партизанського руху, члени якого, попри проголошене полювання на них, регулярно влаштовують "хлопки" по всьому місту. Вибухи і "покарання" колаборантів відбуваються із завидною регулярністю, створюючи невпевненість і страх серед співробітників окупаційної влади.

24 травня стало відомо, що окупанти стали стягувати в район Мелітополя важку артилерію. При цьому ЗСУ завдають ворогові серйозної шкоди, а 25 травня навіть змогли знищити один російський винищувач Су-25 під Мелітополем. Ще один такий літак було пошкоджено.

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МелітопольВибухВійна Росії проти України