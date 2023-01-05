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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух

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Четвер 05 січня 2023 00:39
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух Фото: у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сьогодні вночі, 5 січня, було чути гучний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Потужний вибух був чутний у Мелітополі та найближчому передмісті. За попередніми даними, у регіоні спрацювала система ППО", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писала про те, що в центрі Мелітополя вибухнув автомобіль, в якому на той момент був колаборант.

Крім того, росіяни активно перекидали техніку для зміцнення ділянки фронту у Мелітополі. Також військами РФ у Мелітополі Запорізької області представники окупаційної "поліції" оголосили в розшук своїх військових за грабіж.

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