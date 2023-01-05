Во временно оккупированном Мелитополе прозвучал громкий взрыв

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сегодня ночью, 5 января, был слышен громкий взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

"Мощный взрыв был слышен в Мелитополе и ближайшем пригороде. По предварительным данным, в регионе сработала система ПВО", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало о том, что в центре Мелитополя взорвался автомобиль, в котором в тот момент находился коллаборант.

Кроме того, россияне активно перебрасывали технику для укрепления участка фронта в Мелитополе. Также войсками РФ в Мелитополе Запорожской области представители оккупационной "полиции" объявили в розыск своих же военных за грабеж.

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