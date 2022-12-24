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Росіяни активно перекидають техніку для укріплення ділянки фронту в Мелітополі, - Андрющенко

Новость на русском →
Субота 24 грудня 2022 16:21
Росіяни активно перекидають техніку для укріплення ділянки фронту в Мелітополі, - Андрющенко Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові почали активно перекидувати свою техніку в Запорізьку область. Укріплюють Мелітопольську ділянку фронту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Як пише Андрющенко, в Маріуполі фіксується аномально високий рух військових колон в сторону Бердянського напрямку.

"Через Маріуполь - Мангуш - БТР, командні пункти, поки жива сила. З Мангушського району через Мангуш з сіл на узбережжі Азову - гусенична військова техніка у великій кількості", - пише радник міського голови Маріуполя.

Андрющенко додав, що росіяни ймовірно намагаються укріпити Мелітопольську ділянку фронту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора в центрі Мелітополя вибухнув автомобіль в якому у той момент перебував колаборант.

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