У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи, було чути постріли

Також в одному з районів міста було чути постріли зі стрілецької зброї. Про їх причини та наслідки не повідомляється.

Вибухи у тимчасово окупованому Маріуполі

Російські війська окупували Маріуполь Донецької області у перші місяці війни. Захисники міста чинили опір ворогові, перебуваючи тривалий час в оточенні.

Останнім часом у місті та біля нього почастішали вибухи, постійно відбуваються "прильоти" центрами дислокації окупантів, а також місцями зберігання російської військової техніки, яка базується в захопленому місті.

Так, вранці 13 липня стало відомо, що в Маріуполі було завдано удару по казармах кадировців. Щоб спробувати мінімізувати наслідки удару, тіла вбитих вивозились уночі.

Також увечері 12 липня в окупованому Маріуполі місцеві жителі почули вибухи. За словами очевидців, після серії вибухів над узбережжям у Маріупольському районі почали фіксувати активну роботу ворожої авіації та систем протиповітряної оборони.