В тимчасово окупованому Маріуполі можуть мобілізувати студентів

Викладачі окупованих маріупольських вишів отримали сповіщення, про те що вони мають сповістити студентів про необхідність стати на військовий облік.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Маріупольську міську раду

"Таким чином, росіяни можуть готувати підгрунтя для мобілізації молодих маріупольців. Адже вони розуміють, що вже скоро ЗСУ почне контрнаступ, тож їм необхідне "гарматне м‘ясо". А маріупольці для окупантів не становлять жодної цінності" -, зазначають у Маріупольській міській раді.

Раніше ми писали про те, що Росія готується мобілізувати 400 тисяч людей, так званих добровольців.

Також нагадаємо, що окупанти у Маріуполі хочуть визнати понад 660 будинків "безхазяйними" та передати армії РФ.