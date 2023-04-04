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Во временно оккупированном Мариуполе могут мобилизовать студентов

Фото: В Мариуполе могут мобилизовать студентов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Преподаватели оккупированных мариупольских вузов получили уведомления,о том что они должны известить студентов о необходимости встать на воинский учет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Мариупольский городской совет.



"Таким образом, россияне могут готовить почву для мобилизации молодых мариупольцев. Ведь они понимают, что уже скоро ВСУ начнут контрнаступление, поэтому им необходимо "пушечное мясо". А мариупольцы для оккупантов не представляют никакой ценности", - отмечают в Мариупольском городском совете.

Ранее мы писали о том, что Россия готовится мобилизовать 400 тысяч человек, так называемых добровольцев.

Также напомним, что оккупанты в Мариуполе хотят признать более 660 домов "бесхозяйными" и передать армии РФ.

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МариупольМобилизация в России