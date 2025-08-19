UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У тимчасово окупованому Криму знищено рідкісну РЛС "Каста": що про неї відомо

Фото: у тимчасово окупованому Криму знищено рідкісну РЛС "Каста" (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Криму поблизу Євпаторії на початку серпня було знищено рідкісну РЛС "Каста-2Е2" росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Кримський вітер".

"Атака на колишню позицію ППО у районі населеного пункту Хутір під Євпаторією (Сакський район) відбулась між 6 та 11 серпня. Внаслідок атаки, ймовірно, дронами була вражена дорога РЛС "Каста-2Е2". На це вказує низка факторів", - зазначили джерела "Кримського вітру".

Повідомляється, що ця станція стояла на цій позиції до самого удару, після чого була зафіксована пожежа, і накритий сіткою об'єкт, що має ідентичні розміри та вигляд, як згадана РЛС. Також, за інформацією джерел, станція перестала фіксуватися після атаки.

Що відомо про РЛС "Каста-2Е2"

Повідомляється, що РЛС "Каста 2Е2" застосовується у дивізійній ланці ППО сухопутних військ – на пунктах управління начальників ППО дивізій та на КП зенітних ракетних полків "Тор". Її головне завдання – своєчасне виявлення літаків, вертольотів, крилатих ракет, а також дронів.

Зона огляду РЛС "Каста-2Е2" становить від 5 до 150 км, а по висоті – до 6 км. Дальність виявлення цілей становить від 30 до 44 км залежно від висоти антени. Максимальна кількість цілей – 50 штук. Зазначається, що вартість "Каста-2Е2" стартує від 60 млн доларів.

Ліквідація "Касти-2Е2"

За даними моніторингових пабліків, Росія розмістила 15 лютого 2022 року РЛС "Каста-2Е2" за 11 кілометрів від кордону України, біля Харківської області для контролю повітряного простору.

Також повідомлялось, що 13 лютого 2024 року поблизу російсько-українського кордону спецпризначенці ГУР МО України завдали ударів по російській РЛС "Каста-2Е2".

Окрім того, 14 серпня 2024 року військові контррозвідники із 13 Головного управління Служби Безпеки України у співпраці із ЗСУ у Запорізькій області, вистежили та скоригували вогонь по РЛС такого ж типу.

КримЄвпаторіяОкупанти