У тимчасово окупованому Криму знищено рідкісну РЛС "Каста": що про неї відомо

"Атака на колишню позицію ППО у районі населеного пункту Хутір під Євпаторією (Сакський район) відбулась між 6 та 11 серпня. Внаслідок атаки, ймовірно, дронами була вражена дорога РЛС "Каста-2Е2". На це вказує низка факторів", - зазначили джерела "Кримського вітру".

Повідомляється, що ця станція стояла на цій позиції до самого удару, після чого була зафіксована пожежа, і накритий сіткою об'єкт, що має ідентичні розміри та вигляд, як згадана РЛС. Також, за інформацією джерел, станція перестала фіксуватися після атаки.

Що відомо про РЛС "Каста-2Е2"

Повідомляється, що РЛС "Каста 2Е2" застосовується у дивізійній ланці ППО сухопутних військ – на пунктах управління начальників ППО дивізій та на КП зенітних ракетних полків "Тор". Її головне завдання – своєчасне виявлення літаків, вертольотів, крилатих ракет, а також дронів.

Зона огляду РЛС "Каста-2Е2" становить від 5 до 150 км, а по висоті – до 6 км. Дальність виявлення цілей становить від 30 до 44 км залежно від висоти антени. Максимальна кількість цілей – 50 штук. Зазначається, що вартість "Каста-2Е2" стартує від 60 млн доларів.