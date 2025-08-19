Во временно оккупированном Крыму уничтожена редкая РЛС "Каста": что о ней известно

Во временно оккупированном Крыму вблизи Евпатории в начале августа была уничтожена редкая РЛС "Каста-2Е2" россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Крымский ветер".
"Атака на бывшую позицию ПВО в районе населенного пункта Хутор под Евпаторией (Сакский район) состоялась между 6 и 11 августа. В результате атаки, вероятно, дронами была поражена дорогая РЛС "Каста-2Е2". На это указывает ряд факторов", - отметили источники "Крымского ветра".
Сообщается, что эта станция стояла на этой позиции до самого удара, после чего был зафиксирован пожар, и накрытый сеткой объект, имеющий идентичные размеры и вид, как упомянутая РЛС. Также, по информации источников, станция перестала фиксироваться после атаки.
Сообщается, что РЛС "Каста 2Е2" применяется в дивизионном звене ПВО сухопутных войск - на пунктах управления начальников ПВО дивизий и на КП зенитных ракетных полков "Тор". Ее главная задача - своевременное обнаружение самолетов, вертолетов, крылатых ракет, а также дронов.
Зона обзора РЛС "Каста-2Е2" составляет от 5 до 150 км, а по высоте - до 6 км. Дальность обнаружения целей составляет от 30 до 44 км в зависимости от высоты антенны. Максимальное количество целей - 50 штук. Отмечается, что стоимость "Каста-2Е2" стартует от 60 млн долларов.
По данным мониторинговых пабликов, Россия разместила 15 февраля 2022 года РЛС "Каста-2Е2" в 11 километрах от границы Украины, возле Харьковской области для контроля воздушного пространства.
Также сообщалось, что 13 февраля 2024 года вблизи российско-украинской границы спецназовцы ГУР МО Украины нанесли удары по российской РЛС "Каста-2Е2".
Кроме того, 14 августа 2024 года военные контрразведчики из 13 Главного управления Службы безопасности Украины в сотрудничестве с ВСУ в Запорожской области, выследили и скорректировали огонь по РЛС такого же типа.