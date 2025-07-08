У тимчасово окупованому Криму виявили рідкісну РЛС "Каста-2Е2"

"Наші очі" все бачать: розвідана рідкісна та дорога РЛС "Каста-2Е2" біля селища Курортне на Керченському півострові", - зазначили агенти "Кримського вітру".

Що відомо про "Касту-2Е2"

Повідомляється, що РЛС 39Н6 "Каста 2Е2" застосовується у дивізійній ланці ППО сухопутних військ – на пунктах управління начальників ППО дивізій та на КП зенітних ракетних полків "Тор". Її головне завдання – своєчасне виявлення літаків, вертольотів, крилатих ракет, а також дронів.

Зона огляду РЛС "Каста-2Е2" становить від 5 до 150 км, а по висоті – до 6 км. Дальність виявлення цілей з ефективною поверхнею розсіювання лише 0,3 кв. м, що летять на висоті 60 метрів становить від 30 до 44 км залежно від висоти щогли антени. Максимальна кількість цілей – 50 штук.

Вартість "Каста-2Е2" залежно від комплектації стартує від 60 млн доларів.