У тимчасово окупованому Криму виявили рідкісну РЛС "Каста-2Е2"

Партизани виявили розташування РЛС "Каста-2Е2" у тимчасово окупованому Криму – біля селища Курортне на Керченському півострові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Кримський вітер".
"Наші очі" все бачать: розвідана рідкісна та дорога РЛС "Каста-2Е2" біля селища Курортне на Керченському півострові", - зазначили агенти "Кримського вітру".
Повідомляється, що РЛС 39Н6 "Каста 2Е2" застосовується у дивізійній ланці ППО сухопутних військ – на пунктах управління начальників ППО дивізій та на КП зенітних ракетних полків "Тор". Її головне завдання – своєчасне виявлення літаків, вертольотів, крилатих ракет, а також дронів.
Зона огляду РЛС "Каста-2Е2" становить від 5 до 150 км, а по висоті – до 6 км. Дальність виявлення цілей з ефективною поверхнею розсіювання лише 0,3 кв. м, що летять на висоті 60 метрів становить від 30 до 44 км залежно від висоти щогли антени. Максимальна кількість цілей – 50 штук.
Вартість "Каста-2Е2" залежно від комплектації стартує від 60 млн доларів.
За даними моніторингових пабліків, Росія розмістила 15 лютого 2022 року РЛС "Каста-2Е2" за 11 кілометрів від кордону України, біля Харківської області для контролю повітряного простору.
Також повідомлялось, що 13 лютого 2024 року поблизу російсько-українського кордону спецпризначенці групи ГУР МО України завдали ударів по російській РЛС "Каста-2Е2".
Окрім того, 14 серпня 2024 року військові контррозвідники із 13 Головного управління Служби Безпеки України у співпраці із ЗСУ у Запорізькій області, вистежили та скоригували вогонь по російській РЛС дальнього виявлення 39Н6 "Каста-2Е2".
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