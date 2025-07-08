Во временно оккупированном Крыму обнаружили редкую РЛС "Каста-2Е2"

"Наши глаза" все видят: разведана редкая и дорогая РЛС "Каста-2Е2" возле поселка Курортное на Керченском полуострове", - отметили агенты "Крымского ветра".

Что известно о "Касте-2Е2"

Сообщается, что РЛС 39Н6 "Каста 2Е2" применяется в дивизионном звене ПВО сухопутных войск - на пунктах управления начальников ПВО дивизий и на КП зенитных ракетных полков "Тор". Ее главная задача - своевременное обнаружение самолетов, вертолетов, крылатых ракет, а также дронов.

Зона обзора РЛС "Каста-2Е2" составляет от 5 до 150 км, а по высоте - до 6 км. Дальность обнаружения целей с эффективной поверхностью рассеивания всего 0,3 кв. м, летящих на высоте 60 метров составляет от 30 до 44 км в зависимости от высоты мачты антенны. Максимальное количество целей - 50 штук.

Стоимость "Каста-2Е2" в зависимости от комплектации стартует от 60 млн долларов.