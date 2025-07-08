ua en ru
Вт, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У тимчасово окупованому Криму виявили рідкісну РЛС "Каста-2Е2"

Вівторок 08 липня 2025 10:47
UA EN RU
У тимчасово окупованому Криму виявили рідкісну РЛС "Каста-2Е2" Фото: у тимчасово окупованому Криму виявили рідкісну РЛС (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Партизани виявили розташування РЛС "Каста-2Е2" у тимчасово окупованому Криму – біля селища Курортне на Керченському півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Кримський вітер".

"Наші очі" все бачать: розвідана рідкісна та дорога РЛС "Каста-2Е2" біля селища Курортне на Керченському півострові", - зазначили агенти "Кримського вітру".

Що відомо про "Касту-2Е2"

Повідомляється, що РЛС 39Н6 "Каста 2Е2" застосовується у дивізійній ланці ППО сухопутних військ – на пунктах управління начальників ППО дивізій та на КП зенітних ракетних полків "Тор". Її головне завдання – своєчасне виявлення літаків, вертольотів, крилатих ракет, а також дронів.

Зона огляду РЛС "Каста-2Е2" становить від 5 до 150 км, а по висоті – до 6 км. Дальність виявлення цілей з ефективною поверхнею розсіювання лише 0,3 кв. м, що летять на висоті 60 метрів становить від 30 до 44 км залежно від висоти щогли антени. Максимальна кількість цілей – 50 штук.

Вартість "Каста-2Е2" залежно від комплектації стартує від 60 млн доларів.

У тимчасово окупованому Криму виявили рідкісну РЛС &quot;Каста-2Е2&quot;

Ліквідація РЛС "Каста-2Е2"

За даними моніторингових пабліків, Росія розмістила 15 лютого 2022 року РЛС "Каста-2Е2" за 11 кілометрів від кордону України, біля Харківської області для контролю повітряного простору.

Також повідомлялось, що 13 лютого 2024 року поблизу російсько-українського кордону спецпризначенці групи ГУР МО України завдали ударів по російській РЛС "Каста-2Е2".

Окрім того, 14 серпня 2024 року військові контррозвідники із 13 Головного управління Служби Безпеки України у співпраці із ЗСУ у Запорізькій області, вистежили та скоригували вогонь по російській РЛС дальнього виявлення 39Н6 "Каста-2Е2".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війська РФ Вторгнення Росії до України
Новини
Чи отримає Україна додаткове озброєння від США: у Пентагоні дали відповідь
Чи отримає Україна додаткове озброєння від США: у Пентагоні дали відповідь
Аналітика
Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського