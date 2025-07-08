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Во временно оккупированном Крыму обнаружили редкую РЛС "Каста-2Е2"

Вторник 08 июля 2025 10:47
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Во временно оккупированном Крыму обнаружили редкую РЛС "Каста-2Е2" Фото: во временно оккупированном Крыму обнаружили редкую РЛС (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Партизаны обнаружили расположение РЛС "Каста-2Е2" во временно оккупированном Крыму - возле поселка Курортное на Керченском полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Крымский ветер".

"Наши глаза" все видят: разведана редкая и дорогая РЛС "Каста-2Е2" возле поселка Курортное на Керченском полуострове", - отметили агенты "Крымского ветра".

Что известно о "Касте-2Е2"

Сообщается, что РЛС 39Н6 "Каста 2Е2" применяется в дивизионном звене ПВО сухопутных войск - на пунктах управления начальников ПВО дивизий и на КП зенитных ракетных полков "Тор". Ее главная задача - своевременное обнаружение самолетов, вертолетов, крылатых ракет, а также дронов.

Зона обзора РЛС "Каста-2Е2" составляет от 5 до 150 км, а по высоте - до 6 км. Дальность обнаружения целей с эффективной поверхностью рассеивания всего 0,3 кв. м, летящих на высоте 60 метров составляет от 30 до 44 км в зависимости от высоты мачты антенны. Максимальное количество целей - 50 штук.

Стоимость "Каста-2Е2" в зависимости от комплектации стартует от 60 млн долларов.

Во временно оккупированном Крыму обнаружили редкую РЛС &quot;Каста-2Е2&quot;

Ликвидация РЛС "Каста-2Е2"

По данным мониторинговых пабликов, Россия разместила 15 февраля 2022 года РЛС "Каста-2Е2" в 11 километрах от границы Украины, возле Харьковской области для контроля воздушного пространства.

Также сообщалось, что 13 февраля 2024 года вблизи российско-украинской границы спецназовцы группы ГУР МО Украины нанесли удары по российской РЛС "Каста-2Е2".

Кроме того, 14 августа 2024 года военные контрразведчики из 13 Главного управления Службы безопасности Украины в сотрудничестве с ВСУ в Запорожской области, выследили и скорректировали огонь по российской РЛС дальнего обнаружения 39Н6 "Каста-2Е2".

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