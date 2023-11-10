У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: що відомо

За даними місцевих пабліків, у Феодосії, ймовірно, пошкоджено нафтобазу. Повідомляється, що удари завдавалися невідомими безпілотниками.

У Чорноморському зафіксовано кілька "прильотів" за місцевою прикордонною заставою. Очевидці повідомляють, що рятувальники розбирають завали казарми, якою був "приліт".

"По Криму всю ніч боротьба з БПЛА. Досі", - йдеться в одному з місцевих пабліків.

На даний момент офіційних повідомлень про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

У Міноборони РФ заявили, що нібито перехопили два дрони над окупованим Кримом.

Вибухи у Криму

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в різних містах Криму регулярно лунають вибухи, пов'язані з ударами дронів і ракет по місцях розташування окупантів, стоянок техніки та ін.

Останній успішний удар стався 4 листопада, коли в тимчасово окупованій Керчі українські військові вдарили суднобудівним заводом "Залив". Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки було пошкоджено носія "Калібрів".

Невдовзі після удару в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ показали фото наслідків. Кадри показали, що Сили оборони завдали значних пошкоджень ворожому кораблю "Аскольд".