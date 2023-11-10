Во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы: что известно

По данным местных пабликов, в Феодосии, вероятно, повреждена нефтебаза. Сообщается, что удары наносились неизвестными беспилотниками.

В Черноморском зафиксировано несколько "прилетов" по местной погранзаставе. Очевидцы сообщают, что спасатели разбирают завалы казармы, по которой был "прилет".

"По Крыму всю ночь борьба с БПЛА. До сих пор", - говорится в одном из местных пабликов.

В Минобороны РФ заявили, что якобы перехватили два дрона над оккупированным Крымом.

Взрывы в Крыму

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в разных городах Крыма регулярно звучат взрывы, которые связаны с ударами дронов и ракет по местам расположения оккупантов, стоянкам техники и пр.

Последний успешный удар произошел 4 ноября, когда во временно оккупированной Керчи украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив". Позже стало известно, что в результате атаки был поврежден носитель "Калибров".

Вскоре после удара в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ показали фото последствий. Кадры показали, что Силы обороны нанесли значительные повреждения вражескому кораблю "Аскольд".