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У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

Крим, Середа 18 жовтня 2023 06:05
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У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи Фото: в Криму пролунали вибухи вночі 18 жовтня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У тимчасово окупованому Криму сьогодні вночі, 18 жовтня пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Мешканці півострова повідомляють про сильний вибух у Євпаторії, який розбудив містян.

Також місцеві пишуть про вибух у Сакському районі, ймовірно він був поблизу Заозерного.

Стверджується й про вибух в районі села Ромашкіне.

Ситуація в Криму

Російські загарбники використовують окупований Крим у своїх військових цілях. Через півострів окупанти перекидають зброю та живу силу на передову.

Проте останнім часом окупантам стало небезпечно у Криму. Сили оборону атакують військові бази, склади, аеродроми, та навіть бухти, де розміщують ворожі кораблі. Яскравим прикладом став удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Так, нещодавно у районі Севастополя підірвався корабель "Павло Державін" Чорноморського флоту РФ.

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