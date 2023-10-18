Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы

Во временно оккупированном Крыму сегодня ночью, 18 октября, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Жители полуострова сообщают о сильном взрыве в Евпатории, который разбудил горожан.

Также местные пишут о взрыве в Сакском районе, вероятно, он был вблизи Заозерного.

Утверждается и о взрыве в районе села Ромашкино.

Ситуация в Крыму

Российские захватчики используют оккупированный Крым в своих военных целях. Через полуостров оккупанты опрокидывают оружие и живую силу на передовую.

Однако в последнее время оккупантам стало опасно в Крыму. Силы обороны атакуют военные базы, склады, аэродромы, а также бухты, где размещают вражеские корабли. Ярким примером стал удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Так, недавно в районе Севастополя взорвался корабль "Павел Державин" Черноморского флота РФ.