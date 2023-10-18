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Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы

Крым, Среда 18 октября 2023 06:05
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Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы Фото: в Крыму раздались взрывы ночью 18 октября (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Во временно оккупированном Крыму сегодня ночью, 18 октября, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Жители полуострова сообщают о сильном взрыве в Евпатории, который разбудил горожан.

Также местные пишут о взрыве в Сакском районе, вероятно, он был вблизи Заозерного.

Утверждается и о взрыве в районе села Ромашкино.

Ситуация в Крыму

Российские захватчики используют оккупированный Крым в своих военных целях. Через полуостров оккупанты опрокидывают оружие и живую силу на передовую.

Однако в последнее время оккупантам стало опасно в Крыму. Силы обороны атакуют военные базы, склады, аэродромы, а также бухты, где размещают вражеские корабли. Ярким примером стал удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Так, недавно в районе Севастополя взорвался корабль "Павел Державин" Черноморского флота РФ.

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