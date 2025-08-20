У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи (фото, відео)

В окупованому Донецьку пізно ввечері 20 серпня пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські та місцеві Telegram-канали.
Попередньо були влучання в Кіровському районі. При цьому зазначається, що вибухи були чутні в різних районах міста. Також повідомляється про пожежу.
Фото та відео з окупованого міста з'явилися у мережі.
Інформація щодо можливих жертв і руйнувань уточнюється.
Окупаційна влада та українське командування наразі не коментували ці повідомлення.
Нагадаємо, що окупація Донецька почалася у квітні 2014 року, коли проросійські бойовики захопили будівлі органів влади та проголосили так звану "ДНР".
Місто відтоді перебуває під контролем російських окупаційних адміністрацій і незаконних збройних формувань, а з вересня 2022 року Росія оголосила його анексованою територією після псевдореферендуму.