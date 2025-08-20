Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы (фото, видео)

В оккупированном Донецке поздно вечером 20 августа прогремела серия взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.
Предварительно были попадания в Кировском районе. При этом отмечается, что взрывы были слышны в разных районах города. Также сообщается о пожаре.
Фото и видео из оккупированного города появились в сети.
Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.
Оккупационные власти и украинское командование пока не комментировали эти сообщения.
Напомним, что оккупация Донецка началась в апреле 2014 года, когда пророссийские боевики захватили здания органов власти и провозгласили так называемую "ДНР".
Город с тех пор находится под контролем российских оккупационных администраций и незаконных вооруженных формирований, а с сентября 2022 года Россия объявила его аннексированной территорией после псевдореферендума.