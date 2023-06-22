У тимчасово окупованому Бердянську вночі пролунав вибух: вражено базу військ РФ

"О 1:40 у районі Бердянська пролунав гучний вибух, який було чути навіть за 50 кілометрів у селі Урзуф у Маріупольському районі. Місцеві повідомляють про потрапляння в місце концентрації окупантів на базі відпочинку "Роза" села Азовське Бердянського району. Після прильоту виникла пожежа. Заграву спостерігали понад годину", - йдеться у повідомленні Андрющенка.

Вибухи у Бердянську

З початком активізації наступальних дій ЗСУ на південному напрямку у Бердянську та інших тимчасово окупованих населених пунктах регіону почастішали вибухи, які, як правило, супроводжуються детонацією боєприпасів.

Так, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області 11 червня пролунала серія вибухів. Епіцентром НС стала північна частина міста. Наступного дня вибухи пролунали у передмісті Бердянська.

Через кілька днів, 20 червня, в окупованому Бердянську знову пролунало кілька вибухів, які було чути у різних районах міста.