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В окупованому Бердянську пролунав потужний вибух, - МВА

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Запоріжжя, Вівторок 20 червня 2023 15:26
В окупованому Бердянську пролунав потужний вибух, - МВА Фото: вибух пролунав у Бердянську Запорізької області 20 червня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Бердянську у вівторок, 20 червня, пролунав вибух. Його чули в деяких районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Бердянської міської військової адміністрації.

"У деяких районах Бердянська було чутно вибух", - йдеться в повідомленні.

У МВА пообіцяли уточнити інформацію.

Водночас у місцевих пабліках пишуть не про один вибух, а про декілька.

Ситуація на Бердянському напрямку

За даними Генштабу на ранок 20 червня, ЗСУ успішно просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямах. Нині ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах.

У зв'язку з успіхами українських сил на цьому напрямку, російські війська за даними на 20 червня активізували авіацію та перекидання боєкомплекту на Бердянський напрямок, скоротили терміни підготовки живої сили на фронт. Днем раніше повідомлялося і про перекидання якогось "незвичайного" боєкомплекту з Маріуполя та району у той же район.

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