У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи

"У Бердянську голосно! Сьогодні близько 22:10 у різних частинах міста було чути два вибухи", - заявив він.

Нагадаємо, 25 квітня у тимчасово захопленому російськими окупантами Токмаку Запорізької області лунали вибухи. Тоді нарахували 12 "прильотів".

Крім того, російські війська в очікуванні контрнаступу ВСУ активно обкопують та зміцнюються на окупованих територіях України. Найбільш укріпленими районами, ймовірно, є Запорізька область та "ворота" до Криму.

Додамо, що окупаційні війська перейшли до оборони на Запорізькому напрямі. Також ворог обороняється і в інших напрямках, де виконують бойові завдання нацгвардійці.

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