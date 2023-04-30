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Во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы

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Воскресенье 30 апреля 2023 22:28
Во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы Фото: Во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье вечером, 30 апреля, во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оккупационного депутата Запорожской области Владимира Рогова в Telegram.

"В Бердянске громко! Сегодня около 22:10 в разных частях города были слышна два взрыва", - заявил он.

Напомним, 25 апреля во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке Запорожской области раздавались взрывы. Тогда насчитали 12 "прилетов".

Кроме того, российские войска в ожидании контрнаступления ВСУ активно окапывают и укрепляются на оккупированных территориях Украины. Наиболее укрепленными районами, вероятно, есть Запорожская область и "ворота" в Крым.

Добавим, что оккупационные войска перешли к обороне на Запорожском направлении. Также враг обороняется и в других направлениях, где выполняют боевые задания нацгвардейцы.

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Бердянск Война России против Украины
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