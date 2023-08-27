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На тимчасово окупованих територіях загарбники заселяють свої сім’ї в захоплене житло, - ЦНС

Фото: На тимчасово окупованих територіях загарбники заселяють свої сім’ї в захоплене житло (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано численні випадки, коли росіяни незаконно захоплюють житло та перевозять туди свої сім’ї з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, в першу чергу окупанти захоплюють квартири та будинки, власники яких виїхали з окупованих територій або ж підпали під репресії за проукраїнську позицію.

Після цього росіяни, які служать в російських окупаційних військах або працюють на окупаційну адміністрацію, перевозять в ці квартири свої сім’ї.

"Це вписується в загальну російську політику по зміні демографічного складу тимчасово окупованих територій", - наголосили в ЦНС. 

Захоплення житла окупантами 

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області видають ордери на майно мешканців, які перебувають в евакуації. Відбувається так звана "націоналізація" квартир маріупольців.

У Каховському районі (Херсонська область) окупанти вчиняють масові мародерства. Що є "фірмовим ходом" російської армії.

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