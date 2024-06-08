UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни планують готувати офіцерів служби РЕБ на окупованих територіях, - ЦНС

Фото: росіяни готуватимуть офіцерів РЕБ на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Росіяни хочуть відкрити кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби при вищих навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про цивільні вузи, які готуватимуть офіцерський склад для армії окупанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як розповідає ЦНС, місцеві гауляйтери пообіцяли вищому керівництву із Кремля організувати ці кафедри найближчим часом. Навчання буде за скороченою програмою, а випускникам курсу обіцяють хороші посади за контрактом.

Відомо також, що тепер у вузах на окупованих територіях запровадять обов’язкові предмети по управлінню безпілотниками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Росія хоче відправити на військові навчання близько 2,5 тисячі підлітків з тимчасово окупованих територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниОкупанти