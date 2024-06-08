Россияне планируют готовить офицеров службы РЭБ на оккупированных территориях, - ЦНС

Как рассказывает ЦНС, местные гауляйтеры пообещали высшему руководству из Кремля организовать эти кафедры в ближайшее время. Обучение будет по сокращенной программе, а выпускникам курса обещают хорошие должности по контракту.

Известно также, что теперь в вузах на оккупированных территориях введут обязательные предметы по управлению беспилотниками.