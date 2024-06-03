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Понад 2,5 тисячі підлітків з окупованих територій відправлять на військові навчання до РФ, - ЦНС

Понеділок 03 червня 2024 23:02
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Понад 2,5 тисячі підлітків з окупованих територій відправлять на військові навчання до РФ, - ЦНС Фото: підлітків з окупованих територій України відправлять на військові навчання до РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники відправлять понад 2,5 тисячі дітей віком від 13 до 17 років з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей на військові навчання у Волгоградській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляє ЦНС, у Росії ще влітку минулого року почали активно відкривати так звані військово-спортивні центри "воїн", у яких готують підлітків при досягненні повноліття до подальшої участі у бойових діях.

Відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно. Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини й тоді активно беруться до психологічно обробки "майбутнього вояки".

"Відомо що філії таких військових таборів окупанти відкрили й на тимчасово окупованих територіях України. До прикладу, відкриттям такого центру в Луганській області займався особисто директор організації "воїн" Олександр Зайцев.", - додали у ЦНС.

Там також зазначили, що перелік злочинів Росії тільки збільшується. Тепер окрім залучення дітей до виробництва зброї, окупанти ще й готуватимуть малолітніх до ймовірного виконання бойових завдань.

"Такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання. І за ці злочини неодмінно прийде відповідальність і покарання", - наголосили у Спротиві.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські загарбники на окупованих територіях України зробили обов'язковими військові навчання у школах.

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