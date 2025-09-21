На тимчасово окуповані території України росіяни завозять лікарів із Калмикії

На тимчасово окуповані території України знову завезли російських медиків. Місцеві лікарі продовжують відмовлятися співпрацювати з окупантами, залишаючи регіон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру Національного Опору в мережі Telegram.
На тимчасово окуповані території прибула чергова група російських медиків, цього разу з Калмикії. Їхній приїзд пов'язаний зі спробами окупантів компенсувати брак місцевих фахівців і приховати реальний стан справ у регіоні.
Місцеві лікарі масово відмовляються працювати із загарбниками та залишають свої робочі місця, що посилює і без того гостру нестачу медичних кадрів.
На ТОТ зберігається дефіцит ліків, палива, води, зерна і кваліфікованих фахівців. Окупанти намагаються розв'язувати окремі проблеми точково, створюючи видимість нормальної роботи інфраструктури.
За інформацією з регіону, прибулі російські медики беруть участь у фальсифікації медичних оглядів дітей перед примусовими оздоровчими заходами. Крім того, цивільні лікарні частково перетворюються на госпіталі для потреб російських військових, що обмежує доступ місцевого населення до медичної допомоги.
Така практика посилює тиск на жителів тимчасово окупованих територій. Місцеві сім'ї стикаються з дефіцитом кваліфікованої допомоги та змушені адаптуватися до нових умов роботи медичних закладів.
Нагадуємо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські війська намагаються заповнити нестачу особового складу, перекидаючи в регіон бійців із Росії. Ці заходи спрямовані на підтримання окупаційного контролю та посилення присутності російських сил у регіоні.
Зазначимо, що в Росії планують прискорити мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях. Через брак ресурсів окупанти покладатимуться на примусовий призов строкової служби, а також застосовуватимуть тиск і шантаж щодо затриманих та ув'язнених.