На временно оккупированные территории прибыла очередная группа российских медиков, на этот раз из Калмыкии. Их приезд связан с попытками оккупантов компенсировать нехватку местных специалистов и скрыть реальное положение дел в регионе.

Местные врачи массово отказываются работать с захватчиками и покидают свои рабочие места, что усугубляет и без того острую нехватку медицинских кадров.

Проблемы с ресурсами

На ВОТ сохраняется дефицит лекарств, топлива, воды, зерна и квалифицированных специалистов. Оккупанты пытаются решать отдельные проблемы точечно, создавая видимость нормальной работы инфраструктуры.

По информации из региона, прибывшие российские медики участвуют в фальсификации медицинских осмотров детей перед принудительными оздоровительными мероприятиями. Кроме того, гражданские больницы частично превращаются в госпитали для нужд российских военных, что ограничивает доступ местного населения к медицинской помощи.

Последствия для населения

Такая практика усиливает давление на жителей временно оккупированных территорий. Местные семьи сталкиваются с дефицитом квалифицированной помощи и вынуждены адаптироваться к новым условиям работы медицинских учреждений.