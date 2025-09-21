На тимчасово окуповані території України росіяни завозять лікарів із Калмикії

На тимчасово окуповані території України знову завезли російських медиків. Місцеві лікарі продовжують відмовлятися співпрацювати з окупантами, залишаючи регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру Національного Опору в мережі Telegram.

На тимчасово окуповані території прибула чергова група російських медиків, цього разу з Калмикії. Їхній приїзд пов'язаний зі спробами окупантів компенсувати брак місцевих фахівців і приховати реальний стан справ у регіоні.

Місцеві лікарі масово відмовляються працювати із загарбниками та залишають свої робочі місця, що посилює і без того гостру нестачу медичних кадрів.

Проблеми з ресурсами

На ТОТ зберігається дефіцит ліків, палива, води, зерна і кваліфікованих фахівців. Окупанти намагаються розв'язувати окремі проблеми точково, створюючи видимість нормальної роботи інфраструктури.

За інформацією з регіону, прибулі російські медики беруть участь у фальсифікації медичних оглядів дітей перед примусовими оздоровчими заходами. Крім того, цивільні лікарні частково перетворюються на госпіталі для потреб російських військових, що обмежує доступ місцевого населення до медичної допомоги.

Наслідки для населення

Така практика посилює тиск на жителів тимчасово окупованих територій. Місцеві сім'ї стикаються з дефіцитом кваліфікованої допомоги та змушені адаптуватися до нових умов роботи медичних закладів.