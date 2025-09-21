ua en ru
На временно оккупированные территории Украины россияне завозят врачей из Калмыкии

ВОТ, Воскресенье 21 сентября 2025 02:08
На временно оккупированные территории Украины россияне завозят врачей из Калмыкии Иллюстративное фото: на временно оккупированные территории Украины россияне завозят врачей из Калмыкии (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

На временно оккупированные территории Украины снова завезли российских медиков. Местные врачи продолжают отказываться сотрудничать с оккупантами, покидая регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра Национального Сопротивления в сети Telegram.

На временно оккупированные территории прибыла очередная группа российских медиков, на этот раз из Калмыкии. Их приезд связан с попытками оккупантов компенсировать нехватку местных специалистов и скрыть реальное положение дел в регионе.

Местные врачи массово отказываются работать с захватчиками и покидают свои рабочие места, что усугубляет и без того острую нехватку медицинских кадров.

Проблемы с ресурсами

На ВОТ сохраняется дефицит лекарств, топлива, воды, зерна и квалифицированных специалистов. Оккупанты пытаются решать отдельные проблемы точечно, создавая видимость нормальной работы инфраструктуры.

По информации из региона, прибывшие российские медики участвуют в фальсификации медицинских осмотров детей перед принудительными оздоровительными мероприятиями. Кроме того, гражданские больницы частично превращаются в госпитали для нужд российских военных, что ограничивает доступ местного населения к медицинской помощи.

Последствия для населения

Такая практика усиливает давление на жителей временно оккупированных территорий. Местные семьи сталкиваются с дефицитом квалифицированной помощи и вынуждены адаптироваться к новым условиям работы медицинских учреждений.

Напоминаем, что на временно оккупированных территориях Запорожской области российские войска пытаются восполнить нехватку личного состава, перебрасывая в регион бойцов из России. Эти меры направлены на поддержание оккупационного контроля и усиление присутствия российских сил в регионе.

Отметим, что в России планируют ускорить мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях. Из-за нехватки ресурсов оккупанты будут полагаться на принудительный призыв сроковой службы, а также применять давление и шантаж в отношении задержанных и заключённых.

